عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب الأمريكي يقرر حظر تطبيق تيك توك».

بأغلبية ساحقة أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرغم الشركة المالكة لتطبيق تيك توك على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر مهددا بحظره في الولايات المتحدة حين عارضت الشركت تنفيذ القرار.

وأقر المشروع بدعم 352 عضوا مقابل معارضة 65 فقط، وهو ما يعكس التأييد الكبير له في صفوف المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بسبب خطره الكبير على الأمن القومي للأمريكي، حيث يسمح للحكومة الصينية بمراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم.

من جانبهم، نفى القائمون على تطبيق تيك توك بشكل قاطع مشاركة معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية، مؤكدين أنه يستعمل وحدة منفصلة عن الشركة المالكة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ معلومات المستخدمين في محاولة لتهدئة مخاوف المشرعين.