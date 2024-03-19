وفاة المونتيرة زينة مطاوع.. آخر أعمالها مسلسل عتبات البهجة

أعلن الكاتب مدحت العدل وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة، الذي يعرض حاليا فى السباق الرمضاني الحالي 2024، ومن بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني.

وفاة زينة مطاوع

ونشر مدحت العدل صورة زينة مطاوع، عبر خاصية الاستوري، علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا:« إنا لله وإنا إليه رجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والماساه لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».

عزاء زينة مطاوع

ومن المقرر إقامة عزاء المونتيرة الشابة زينة مطاوع الذي رحلت عن عالمنا، غدا الأربعاء، بعد صلاة العشاء بمسجد النور في المعادي.

وكانت زينة مطاوع، انتهت منذ ساعات قليلة من مونتاج مسلسل عتبات البهجة، ولم تستطع الاحتفال بنجاح العمل، إذ رحلت عن عالمنا.