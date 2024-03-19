تتصاعد أحداث مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان خلال الحلقات الأولى، إذ يدخل منذر رياحنة في صراع كبير مع مصطفى شعبان، إذ شهدت الحلقة 8 من العمل تفكير سلوى خطاب في حيل جديدة للتخلص من مصطفى شعبان.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل المعلم

وتعرض الحلقة 9 من مسلسل المعلم، الليلة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى منصة Watch It.

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 9

ويعاد مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 9، في تمام الساعة 4 صباحا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، ثم في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الـ7 من مسلسل المعلم، تعرض مصطفى شعبان «المعلم» للهجوم من قِبل رجال عنتر، ومحاولتهم الاعتداء عليه وهو ذاهب إلى السويس لشراء حمولة السمك، وإلى هنا تنتهي الحلقة قبل أن نعرف مصير «المعلم».

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وانتصار، وهاجر أحمد، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى خطاب، وعلاء زينهم، ولبنى ونس، وطارق النهري، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد عبدالله محمود، من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.