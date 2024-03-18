يبحث عدد من الجمهور عن موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 8، حيث شهدت الحلقة 7 من المسلسل تطورا كبيرا في الأحداث والعديد من الصراعات التي عاشها بطل العمل مصطفى شعبان.

تعرض الحلقة 8 من مسلسل المعلم الليلة على قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً، بالتزامن مع عرض الحلقة على منصة Watch It في تمام الساعة 9:45 مساءً.

موعد إعادة مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 8

ويعاد مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 8، في تمام الساعة 4 صباحا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، ثم في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة الـ7 من مسلسل المعلم، تعرض مصطفى شعبان «المعلم» للهجوم من قِبل رجال عنتر، ومحاولتهم الاعتداء عليه وهو ذاهب إلى السويس لشراء حمولة السمك، وإلى هنا تنتهي الحلقة قبل أن نعرف مصير «المعلم».

أبطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، انتصار، هاجر أحمد، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى خطاب، علاء زينهم، لبني ونس، طارق النهري، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف.