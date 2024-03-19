علي جمعة: الألعاب الإلكترونية اخترعها شياطين الأنس لتدمر المجتمعات (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الألعاب الإلكترونية نوع من أساليب تدمير البشرية، ومن اخترعها يريد أن يدمر المجتمعات، وهذا الطريق خاطئ ويجب أن ننبه الناس منه.

الألعاب الإلكترونية تنشر الفساد والشر

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامجه الرمضاني «نور الدين»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «من اخترع هذه الألعاب نوع من أنواع شياطين الأنس، فهم يدعون إلى الشر والفساد وإدراك الشهوات والمصالح فقط على حساب الناس، كما يريد التدمير وتمزيق المجتمعات وخرابها».

وأضاف: «الحرية مسؤولية وليست تفلت، وصلنا إلى حد أن الأدباء شعروا بالخطورة من التفلت باسم الحرية».

برنامج نور الدين

برنامج «نور الدين»، الذى يعرض على قناة «الناس»، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة.