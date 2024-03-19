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دراما المتحدة

ما حكم الدعاء على النفس أو طلب الموت من الله؟.. علي جمعة يجيب

كتب:

يارا أشرف
02:27 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول حكم من يقوم بالدعاء على نفسه أو يطلب الموت من الله؟

النبي نهى عن الدعاء على النفس

وخلال حلقة برنامج «نور الدين175، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، قال جمعة: «سيدنا النبي صلى الله علبه وسلم نهى عن الدعاء على النفس، لأن هذا الأمر به نوعا من إساءة أدب مع الله».

الإمام البخاري دعا على نفسه

وتابع: «ممكن لو في فتن شديدة ممكن الإنسان يدعو ربه بأدب، ويقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وأمتني لو كان الموت راحة لي، وهذا ما حدث مع الإمام البخاري».

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