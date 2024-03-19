علي جمعة عن لعبة مسيئة للمصحف: «اتعلموا برمجة واعملوا ألعاب كلها خير»

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول وجود لعبة إلكترونية عليها مصحف يتم الوقوف عليه أثناء اللعب، فما حكم الدين في من يلعب هذه الألعاب؟

الغرض من الألعاب الإلكترونية

قال الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الألعاب الإلكترونية أصبحت علمًا، ولها أهداف تسعى لنشر قيم فاسدة في المجتمع، مشيرا إلى أن المتطرفين يعلمون المستخدمين العديد من الصفات السلبية مثل «كيفية أن يكونوا عدوانيين لا يخافون الدم، ويقتلون بدم بارد».

أهمية تعلم طرق عمل الألعاب الإلكترونية

وتابع بأنه يجب علينا ألا نلعب هذه اللعبة، فيمكن تعلم طرق صناعة الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى القيم الحسنة، موجها كلامه للشباب: «لو جاءت لك فرصة تدخل كلية تتعلم فيها برمجة اعمل كدة، واتعلم البرمجة واعمل برامج وألعاب، وخلينا بدل ما نملاها شر وقتل املاها بالخير».