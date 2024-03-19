كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت؟.. علي جمعة: القرن يمر عليهم بـ3 دقائق

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة؟

وخلال لقائه ببرنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، قال جمعة: «50 ألف سنة تساوي يوم واحد في الملأ الأعلى، يعنى الساعة بـ2000 سنة عندنا، والدقيقة فوق بـ34 سنة عندنا، لما الناس تموت مش هتلحق لأن الزمن نسبي، ولذلك ما يحدث فوق أو شعور الروح لما تقعد ساعة فوق يبقا مر عندنا 2000 سنة».

كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة

وتابع: «يعني مثلا روح الأب أو الأم طلعت مثلا وأنتى قعدتي 100 سنة يعنى 3 دقايق طلعتي وراهم يقولوا ليك إنتي جيتي بسرعة ليه؟.. تردي وتقولى بسرعة إيه؟ دا أنا قعدت 100 سنة.. يقولوليك 100 سنة إزاي؟ دول 3 دقايق وهكذا».