رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت؟.. علي جمعة: القرن يمر عليهم بـ3 دقائق

كتب:

منار مجدي
03:15 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الشيخ علي جمعة

الشيخ علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة عن كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة؟

وخلال لقائه ببرنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، قال جمعة: «50 ألف سنة تساوي يوم واحد في الملأ الأعلى، يعنى الساعة بـ2000 سنة عندنا، والدقيقة فوق بـ34 سنة عندنا، لما الناس تموت مش هتلحق لأن الزمن نسبي، ولذلك ما يحدث فوق أو شعور الروح لما تقعد ساعة فوق يبقا مر عندنا 2000 سنة».

كيف يشعر من فارقوا الدنيا بالوقت في الآخرة

وتابع: «يعني مثلا روح الأب أو الأم طلعت مثلا وأنتى قعدتي 100 سنة يعنى 3 دقايق طلعتي وراهم يقولوا ليك إنتي جيتي بسرعة ليه؟.. تردي وتقولى بسرعة إيه؟ دا أنا قعدت 100 سنة.. يقولوليك 100 سنة إزاي؟ دول 3 دقايق وهكذا».

اقرأ المزيد:

الحكومة توافق علي إضافة 4 كليات جديدة إلى جامعة حورس

ما حكم الدعاء على النفس أو طلب الموت من الله؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة: وارد ربنا يلغي النار.. ويدخل كل الناس الجنة

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on الحلقة 9.. ما مصير ملك قورة؟

حكم التلاعب بحقوق المرأة المطلقة.. علي جمعة يوضح العقوبة في الدنيا والآخرة

علي جمعة: العدوان على الأرض الزراعية أضر بالعباد والخلق
بقلم منار مجدي