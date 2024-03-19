شوقي علام: من يتهاون في الفتوى خارج عن منهج علماء الأمة وسلفها الصالح

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّه لا يخفى على أحد ما تمثله الفتوى الشرعية للمؤمنين من قيمة دينية كبيرة، فهم يسترشدون بها، ويصححون على أساس هذه الفتوى عباداتهم ومعاملاتهم، لذا يجب الانتباه لهذا الأمر الخطير، متابعًا بأنّ من يتهاون في أمر الفتوى ويفتى دون تأهيل كامل يكون خارجًا عن منهج علماء الأمة وسلفها الصالح.

خطورة نشر الفتاوى المغلوطة

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «حديث المفتي» المذاع على قناة الناس، أنّ نشر الفتاوى المغلوطة ليس وليد العصر الحديث، وإنّما سبق إليه قبل ذلك الخوارج، ونتج عنها تكفير جملة صحابة النبي، صلى الله عليه وسلم، وقتل الكثير من الصحابة كسيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وطلحة.

التاريخ يكرر نفسه من جديد

وتابع مفتي الديار المصرية، بأنّ التاريخ يُكرر نفسه من جديد، ولا يزال يخرج على الناس في كل زمانٍ من ينتهجون نهج هؤلاء الخوارج في إصدار الفتاوى المنحرفة التي تخدم أهدافهم، وتحقّق أغراضهم، ويُسخّرون كل إمكاناتهم في نشرها وترويجها بين جموع الناس.