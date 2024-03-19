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دراما المتحدة

فصل أجهزة التنفس الصناعي عن أحمد رفعت.. المستشفى يكشف التفاصيل

كتب:

كيرلس مجدى
04:35 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
أحمد رفعت

أحمد رفعت

أصدرت المستشفى التي يتلقى فيها اللاعب أحمد رفعت بيانًا عاجلًا اليوم، عن تطورات الحالة الصحية له، وأعلن فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب واسترداد وعيه بشكل جزئي.

وبحسب بيان المستشفى الرسمي، منذ قليل، فإن اللاعب لايزال حتى الآن تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، حتى تستقر حالته الطبية.

وأكد المستشفى أن التحسن في حالة أحمد رفعت نتيجة توفيق الله، ومجهودات الطاقم الطبي في وحدة الرعاية المركزة للمستشفى.

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بقلم كيرلس مجدى