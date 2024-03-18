ماذا طلب بعد الإفاقة؟.. تطورات مفاجئة في حالة أحمد رفعت

7 أيام حزينة مرَّت على جماهير الكرة المصرية، في ظل استمرار عدم استعادة أحمد رفعت لاعب فيوتشر لوعيه بشكل كامل، إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء خوضه مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.. فما تطورات حالته؟

ماذا طلب أحمد رفعت بعد دقائق من إفاقته؟

إفاقة جزئية وليست كاملة، كانت بارقة آمل قادرة على إيقاف نزيف اليأس الذي تسرب إلى قلوب الملايين بعد المشهد القاسي الذي شهدته الملاعب قبل أيام قليلة، وذلك بعدما أكد رئيس نادي فيوتشر وليد دعبس، أن اللاعب فتح عينيه وكانت المياه أول مطالبه بمجرد الإفاقة التي حدثت في وقت قصير، بحسب تصريحات رئيس النادي التليفزيونية الأخيرة.

قرار مفاجئ من المستشفى

أحمد رفعت ممنوع من الزيارة في الوقت الحالي، وهو قرار جديد اتخذه الطبيب المعالج والمشرف على حالته أحمد المنشاوي، الذي قرر منع الزيارة بشكل كامل عن لاعب مودرن فيوتشر، خاصة بعدما بدأ في استعادة الوعي من جديد تدريجيًا من أجل تخفيف الضغط على اللاعب، على أن يتم إصدار قرارات يومية عن حالته، في محاولة لاستغلال أي خطوة من شأنها أن تكون إيجابية في رحلة العلاج.

هل يسافر لتلقي العلاج في الخارج؟

وعن أسباب عدم نقله خارج المستشفى أو السفر إلى الخارج، قال وليد دعبس إن نادي فيوتشر يوفر جميع الخدمات الطبية المطلوبة لحالة أحمد رفعت، ونقله في الوقت الحالي لن يكون مجديًا خلال تلك المرحلة، كما أوضح أن ما يدار بشأن مطالبة محمد صلاح بالتكفل بعلاجه في إنجلترا غير صحيح.

الأجهزة الحيوية في جسد أحمد رفعت لا تزال متأثرة بالواقعة، وذلك رغم عودة الدورة الدموية للعمل بشكل طبيعي من جديد من تدخلات طبية، إلى جانب عمل المخ بشكل طبيعي، مع وجود بعض الالتهابات على الرئة بسبب عمليات الإنعاش الطويلة التي وصلت إلى ساعة ونصف.

عماد حمدي الطبيب المعالج لأحمد رفعت، قال إن هناك تحسنا ملحوظا في حالة أحمد رفعت، لكن التحسن والوعي يكون بشكل تدريجي، إذ قال في تصريحات تليفزيونية: «الأطباء قرروا تقليل جرعة الدواء التي كان يحصل عليها من أجل دعم ضغط الدم، والأزمة في وظائف الكلى التي لم تستجيب بشكل كامل».