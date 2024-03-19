فصل أجهزة التنفس الصناعي عن أحمد رفعت في حالة واحدة.. اعرف التفاصيل

منذ أن سقط مغشيًا عليه داخل الملعب خلال مواجهة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري في الثاني عشر من مارس الجاري، ولا يزال اللاعب أحمد رفعت يرقد على سرير أحد المستشفيات بالإسكندرية لم يتحرك له ساكن، بعدما توقف قلبه أثناء المباراة إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتنتظر أسرته الأمل في الشفاء.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

أحمد رفعت لاعب فيوتشر لم يستعد وعيه بشكل كامل، إلا أنّه من حين لآخر يفتح عينيه ويتفاعل مع المحيطين نسبيًا ولكن بشكل طفيف جدًا لطلب المياه، إلا أنّه ممنوع من الزيارة في الوقت الحالي من أجل تخفيف الضغط عليه، ويُجرى إصدار تقارير يومية بشأن حالته الصحية، إذ يحرص الطاقم الطبي المُشرف على حالته استغلال أي خطوة من شأنها أن تكون إيجابية في رحلة العلاج.

وبحسب وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر خلال تصريحات تليفزونية لقناة أون تايم سبورتس، فإنّ اللاعب أحمد رفعت ليس في غيبوبة وإنما هو تحت تأثير الأدوية من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بشكل أسرع وفصله من أجهزة التنفس الصناعي: «فصله من جهاز التنفس الصناعي معناه استعادة وعيه بالكامل، وإن احنا نقدر نشيله من على التخدير اللي مخدرين بيه وبالتالي نقدر نشوف بقى أي مشاكل تانية نقدر نحلها إن شاء الله».

سبب عدم إبعاد أحمد رفعت عن أجهزة التنفس الصناعي

أما عن السبب الذي يمنع سفر اللاعب أحمد رفعت إلى الخارج أو نقله إلى مستشفى آخر، يقول «دعبس» إنّ اللاعب يعاني من مشكلات بالرئة تمنع الطاقم الطبي من رفع جهاز التنفس الصناعي عنه، خاصة وأنّه لا يمكنه الحصول على الكم الكافي من الأكسجين بدونه، ويجب أن يحدث الأمر بشكل تدريجي: «كان فيه بعض المشاكل موجودة بالرئة ولما عملنا المنظار لقينا بعض المخاط والدم وحاجات زي كده، لكن الأطباء من خلال المنظار قدروا يشيلوا الكلام ده»

ويقول رئيس نادي فيوتشر إنّه يتمنى أن تتحسن الأمور خلال اليومين المقبلين، وأن تستجب رئة اللاعب حتى يتمكن الطاقم الطبي من إبعاده عن أجهزة التنفس الصناعي: «حالة أحمد مينفعش تتحرك، أنا حاولت أنقله مستشفى تانية في عربية مخصصة ورعاية كاملة ولكن الحالة غير مستقرة ومقدرناش نعمل حاجة، ولما رجعنا لأهله قالوا لا احنا معاك، وطبعًا القرار الأول والأخير لأهل رفعت والطاقم الطبي».