«نقل النواب» تناقش دعم الغردقة بأتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب إحاطة مقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد 4 أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء.

محافظة البحر الأحمر

وأوصت اللجنة بتوجيه دعوى للمسؤولين المعنيين في محافظة البحر الأحمر؛ لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.

أتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة

وأوضحت خلال الاجتماع، أنّه تمّ الحصول على موافقة وزارة النقل على تدعيم المحافظة وتوريد أربعة أتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة والسكرتير العام؛ لتحديد أماكن توقفهم وخط سيرهم داخل المحافظة.