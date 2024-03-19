يتطلع الأهالي بمحافظة البحر الأحمر، إلى معرفة موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق التاسع من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، لبدء الصيام ومعرفة موعد الإفطار الصحيح الذي حدده قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وتقدم «الوطن» موعد أذان الفجر في َمحافظة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 19-3-2024، ضمن خدماتها لقرائها.

ويحين وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء تاسع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في تاسع شهر أيام رمضان بالبحر الأحمر

وأعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر أن عدد ساعات الصيام في تاسع أيام شهر رمضان، يبلغ نحو 13 ساعة 51 دقيقة، حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

ويتوافد المواطنون بمحافظة البحر الأحمر على المساجد الكبرى مثل «مسجد العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، ومسجد الميناء الكبير»، طوال أيام شهر رمضان المبارك، لأداء الصلاة في أوقاتها، وخصوصًا التروايح والتهجد.