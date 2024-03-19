تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات

تراجع سعر الدولار نحو 23 قرشًا في البنك المركزي خلال منتصف التعاملات، إذ سجل نحو 47.1 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال بداية التعاملات 47.24 جنيه، وفسر الخبير الاقتصادي بلال شعيب هذا التراجع في سعر الدولار في البنك المركزي وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بأنه انعكاس لتوفير سعر العملة الصعبة في البنوك.

وتنشر «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 47.5 جنيه للشراء، وسجل 47.15 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.1 جنيه للشراء، وسجل 47.15 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري 47.4 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات 47.24 جنيه للشراء، وسجل 47.34 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 47.4 جنيه للشراء، وسجل 47.14 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات 47.4 جنيه للشراء، وسجل 47.14 جنيه للبيع تبعا لبنك cib