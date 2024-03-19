سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، حيث لم يشهد أي تحرك علي مدار اليوم في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم 47.13 جنيه للشراء، وسجل 47.23 جنيه للبيع في بنك مصر، وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 47.13 جنيه للشراء، وسجل 47.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.24 جنيه للشراء، وسجل 47.24 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.24 جنية للشراء، وسجل 47.34 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.12 جنيه للشراء ، وسجل 47.22 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.12 جنيه للشراء، وسجل 47.22 جنيه للبيع تبعا لبنك cib