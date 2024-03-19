«نقل النواب» توصي بتوفير احتياجات المواطنين من خطوط المواصلات بالمحافظات

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، منها طلب النائبة سناء السعيد، بشأن توقف خط سير أتوبيس «أسيوط - سوهاج» من ناحية الشرق.

توفير أتوبيسات خط أسيوط سوهاج

واستعرضت النائبة سناء السعيد طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة المواطنين بالصعيد بسبب إلغاء خط أتوبيس «أسيوط - سوهاج» من ناحية الشرق، مطالبة بسرعة توفير أتوبيسات لتسهيل حركة المواطنين.

وقال ممثل الشركة القابضة للنقل البري، إن الشركة قامت بعمل تغيير في الأتوبيسات بذلك الخط لتحسين الخدمة تدريجيا، بعدما سبق وتم إلغاءه بسبب العائد من التشغيل.

وتساءل النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، عن سبب خسائر خطوط الشركة رغم تحقيق القطاع الخاص مكاسب وأسعاره مرتفعة، فيما دعا وكيل اللجنة لعقد جلسة استماع لرئيس الشركة القابضة للنقل البري للاستماع لخطته ورؤيته بشأن تطوير الشركة.

وأوصت اللجنة بإفادتها ببيان بعدد سيارات الأسطول وحالة السيارات فنيا والهيكل الإداري ومتوسط أعمار العاملين والمصروفات لشركة الصعيد، كما أوصت بالبدء التجريبي لتشغيل الخط، وحال عدم تلبية الاحتياجات يتم إسناد الأمر لجهاز تنظيم النقل.

وأكد النائب وحيد قرقر أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة نظرا لارتباطها بخدمة هامة من خدمات المواطنين والتي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويرها كل يوم.

دعم الغردقة بـ4 أتوبيسات نقل عام

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد 4 أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء، وأوصت بتوجيه دعوى للمسؤولين المعنيين بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي، بشأن الحاجة إلى توفير أتوبيسات إضافية للعمل على خط «مدينة الوسطى - مدينة ناصر - بني سويف»، وذلك لتلبية احتياجات عدد كبير من الطلبة والموظفين من مستخدمي هذا الخط.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أنه رغم إبرام تعاقد مع شركتين لم يتم التنفيذ على أرض الواقع، فيما قال سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل، إن كل محافظة تقوم بإجراء تعاقدات بها، يجد مقاومة بسبب تعارض المصالح.

وبعد الاستماع لمبررات كل من ممثلي المحافظة وجهاز النقل، انتقد «قرقر» تكرار فشل تلك التعاقدات في عدد من المحافظات، نتيجة محاربتها بسبب تعارض المصالح، داعيا لسرعة حسم تلك المشكلة، وأوصت اللجنة، بمنح جهاز النقل أسبوعا لحل المشكلة وإفادة اللجنة.

تشغيل خطوط أتوبيسات غرب الدلتا

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط أتوبيسات غرب الدلتا «بدر - السادات»، «بدر - دمنهور»، «بدر - طنطا»، «بدر- منوف» بمحافظة البحيرة، وأوصت بالتنسيق التام بين جهاز تنظيم النقل وشركة غرب الدلتا والنائب مقدم طلب الإحاطة بشأن توريد الأتوبيسات اللازمة لسد حاجة المواطنين وإفادة اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن عدم اتخاذ أية خطوات تنفيذية بشأن البرتوكول المبرم بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتشغيل 4 خطوط نقل وهي منشأة «القناطر إلى القيراطين - طناش دائري - وراق جامعة القاهرة - الجيزة، ومنشأة القناطر إلى الجيزة كورنيش، ومنشأة القناطر إلى رمسيس كورنيش، ومنشأة القناطر إلى نكلا «نكلا - الصليبة - المحور».

دراسة احتياجات مركز منشية القناطر

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من جهاز النقل ومحافظة الجيزة تضم سكرتير عام المحافظة وإدارات السيرفيس والمرور والمواقف بالمحافظة لدراسة احتياجات مركز منشية القناطر وكذلك خط البدرشين العياط، من خطوط مواصلات، وذلك خلال 72 ساعة، على أن يتم إخطار اللجنة بنتائج أعمالها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عبادة بشأن الحاجة إلى عودة خطوط أتوبيسات غرب الدلتا من كوم حمادة إلى «إسكندرية والقاهرة وطنطا» مع دعم مركز كوم حمادة بعدد من العربات للعمل على خط «كوم حمادة - مدينة السادات».

وأوصت اللجنة، بالإسراع في إعداد البروتوكول الخاص بإعادة هيكلة النقل الداخلي بمحافظة البحيرة بين جهاز النقل ومحافظة البحيرة مع التأكيد على كوم حمادة في هذا البروتوكول.