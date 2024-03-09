رئيس لجنة النقل بالنواب: شهداء الوطن رسموا طريق المستقبل بدمائهم

أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن يوم 9 مارس يأتي تخليدًا لذكرى الشهيد عبد المنعم رياض في حرب الاستنزاف، وهو يوم الوفاء والتكريم لأبناء مصر الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن.

ذكرى يوم الشهيد

أشاد علاء عابد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا على إحياء ذكرى يوم الشهيد، وهذا العام خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد التي تحمل رسالة مهمة للوفاء لأبناء الوطن الذين ضحو ا بأرواحهم.

كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد

وأوضح لـ«الوطن» أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل عديدة منها رسالة للشعب بتقديره لتحمل الظروف العصيبة التي بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية حتى حرب غزة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرا لتضحيات الآباء الأبطال.

وقال عابد: «شهداء هذا الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية رسموا بدمائهم طريق المستقبل والأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر الآن».

وأشار إلى أن شهداء مصر وأبطالها واجهوا الموت بعزيمة وإرادة وطنية خالصة لرفع راية هذا الوطن عالية خفاقة دائما، مما يجعل يوم الشهيد هو يوم الوفاء وأقل ما يقدم لأبطال مصر.

شدد عابد على أن الدولة المصرية حريصة على تكريم أسر الشهداء والأبطال وذويهم تعبيرا عن الوفاء لعم وتخليد ذكراهم باستمرار.