ناهد السباعي: لا أهتم بالانتقادات.. لكن أسرتي خط أحمر

أكدت الفنانة ناهد السباعي أنها لا تخشى آراء الجمهور: «أنا بعمل اللي يرضيني.. كده كده الناس هتتكلم.. كلام الناس آخر همي»، إلا أن أهلها وأسرتها بأكملها خط أحمر في حياتها، ولا تقبل أي هجوم عليها.

وأوضحت، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ما كان يحزنها هو عدم تقبل والدتها لأي عمل فني لها، مشددة على أن كل زمن له شكله، ولكن والدتها تربت في أسرة فنية ولذلك هي تتعامل مع الفن بهذا الأسلوب.

وفي سياق آخر، شددت على أن الأفلام سابقا كانت أكثر جرأة، والفن ليس له قيود ولكن هي التي تضع لنفسها قيود في قبول أو رفض أي عمل، موضحةً أنها رغم اعترافها بوجود المثلية الجنسية، فإنها لا تقبل تقديم عمل عنها، حتى إذا كان فيلما عالميا.