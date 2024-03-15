مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد

يواصل المحامي حسام الذي يجسد دوره أحمد زاهر، في مسلسل محارب، الضغط على عزيز «حسن الرداد» للتنازل عن حق أمه، مقابل أن يخرجه من تهمتي تجارة المخدرات وحيازة سلاح أبيض، وهى القضايا التي دبرها له من أجل الضغط عليه، إلا أنه رفض وقرر الانتقام، وهذا ما ستكشف حلقة الليلة من مسلسل محارب الحلقة 5 بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد، والمعروض حصريا على شبكة cbc .

مسلسل محارب الحلقة 5 بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد

وتعرض قنوات CBC العامة، CBC دراما مسلسل محارب الحلقة 5 بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد، وذلك في المواعيد التالية:

- تعرض الحلقة 5 الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- تعاد الحلقة 5 للمرة الأولى الساعة 5:15 فجرًا على CBC.

- الإعادة الثانية لمسلسل محارب الحلقة 5 الساعة 3:45 عصرًا على CBC.

- تعرض الحلقة 5 الساعة 10:30 مساءً، على قناة CBC دراما.

- تعاد الحلقة 5 للمرة الأولى الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- الإعادة الثانية لمسلسل محارب الحلقة 5 في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.