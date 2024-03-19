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دراما المتحدة

مسلسل محارب الحلقة 9.. لماذا رفضت ناهد السباعي الطلاق من حسن الرداد؟

كتب:

انتصار الغيطانى
09:04 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل محارب الحلقة 9

مسلسل محارب الحلقة 9

حالة من الشغف ينتظرها الجمهور لمتابعة أحداث الحلقة 9 من مسلسل محارب، بعدما شهدت الحلقة السابقة أحداثا مثيرة، إذ رفضت إنجي والتي تجسد دورها الفنانة ناهد السباعي الطلاق من محارب والذي يجسد شخصيته حسن الرداد، على الرغم من الضغط الشديد الذى يمارسه ولدها حسين البزاوي عليها. 

مسلسل محارب الحلقة 9 بطولة ناهد السباعي 

مسلسل محارب الحلقة 9 بطولة ناهد السباعي تُعرض 6 مرات يوميا على قنوات سي بي سي، وسي بي سي دراما، في أوقات عرض مختلفة، إذ تستمر رحلة محارب في الحصول على حق أمه خاصة بعد إلصاق له تهمة جديدة في سير الأحداث وهي قتل عزازي ووصفي، الذي سيترتب عليها قرار محارب للهرب مرة أخرى للصعيد.

 

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