مسلسل محارب الحلقة 8.. ناهد السباعي تبحث عن زوجها

بدأت «إنجي» التي تجسد دورها الفنانة ناهد السباعي ضمن أحداث مسلسل محارب، البحث عن زوجها في ظل إصرار والدها على قطع علاقتها بـ«عزيز» بعد اتهامه في عدّة قضايا، ومراقبتها من قبل الشرطة حال حاول زوجها زيارتها وطلبهم منها أن تقنعه بتسليم نفسه للشرطة، وذلك خلال زيارة «عزيز» لها.

وتنجح والدة «إنجي» في تهريب «عزيز»، وخلال محاولة أسرة «عزازي» إتمام الصلح ودفع الدية لـ«عزيز»، تحدث مفاجأة تجعل الأحداث تتغير مرة أخرى بشكل غير متوقع، وهو ما سنشهده الليلة في مسلسل محارب الحلقة 8 بطولة ناهد السباعي وحسن الرداد.

مسلسل محارب الحلقة 8.. شقيقة حسن الرداد ترفض بيع دم والدتها

وعلى الجانب الآخر، يستمر إبراهيم شقيق محارب في التواصل مع المحامي حسام، خاصة بعد أن حصل منه على 5000 جنيه لحين تجهيز كامل الدية البالغة 10 ملايين جنيه من أسرة عزازي، إلا أنّ شقيقته تقف ضده وترفض الانسياق معه وبيع دم والدتها، في حين يحاول حسام إقناع إبراهيم بإبلاغه عن مكان محارب، ومن خلال الأحداث الجديدة من مسلسل محارب الحلقة 8، سنعرف هل يخون إبراهيم شقيقه ويسلمه للمحامي حسام أم أنّ المفاجآت ما زالت واردة؟.