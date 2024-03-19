«المتحدة» تنعى المونتيرة الشابة زينة مطاوع

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المونتيرة الشابة زينة مطاوع.

وتقدمت الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرتها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت منذ ساعات المونتيرة الشابة زينة مطاوع، في صدمة كبرة لمحبيها بعد صراع مع مرض السرطان الذي هاجمها بشراسة.

وأعلنت أسرة زينة مطاوع، عن موعد ومكان العزاء للراحلة ومن المقرر أن يكون غدًا الأربعاء في مسجد النور بالمعادي بعد صلاة العشاء داخل القاعة الكبرى.