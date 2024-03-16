«المتحدة» تحتضن «نجوم العرب» في دراما رمضان.. الشركة منحتهن أدوار البطولة لتقديم وجبة فنية متكاملة

تفتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كعادتها أبوابها للتعاون مع النجوم العرب من كل حدب وصوب، لخلق حالة فنية عربية فريدة، انعكست على جودة الأعمال الدرامية فى موسم دراما رمضان فى العام الحالى، وعبّر الكثير من الفنانين العرب عن تقديرهم للشركة المتحدة التى وفّرت لهم مساحات فنية كبيرة، ومنحت بعضهم أدوار البطولة، ليُقدّموا وجبة فنية متكاملة حازت على إعجاب وتقدير المشاهدين.

نيقولا معوض

يشارك الفنان اللبنانى نيقولا معوض فى السباق الرمضانى بمسلسل «الحشاشين»، بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، ويقدّم خلاله شخصية عمر الخيام، وقال «معوض» إن هذه هى المرة الثالثة التى يتعاون فيها مع الشركة المتحدة: «مؤسسة فى غاية الاحترام والاحترافية ولم يبخلوا على العمل فى أى تفاصيل خاصة به، وجعلته ملحمة فنية مكتملة، وأثق فى أعمالهم الفنية التى يقدمونها بجودة عالية»، مضيفاً أنه كان سعيداً للغاية بالمشاركة فى هذا العمل لأهميته، حيث يجسد خلاله شخصية يحبها كثيراً، وهى «عمر الخيام»، «شخصية ثرية درامياً».

وتابع: «عندما علمت أن هناك عملاً درامياً سيحكى عن الحشاشين، تحمّست للفكرة، لأنى مُنبهر بقصتهم قبل أن تظهر للنور فى مسلسل، وهناك كثير من الكواليس الخاصة بتلك الطائفة، ولذلك فهى قصة مليئة بالأحداث التى ستجعل الجمهور متشوقاً بشكل كبير». ويشارك نيقولا معوض فى مسلسل «الحشاشين» بجانب عدد من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحى عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

صبا مبارك

من بين الفنانين العرب المشاركين فى موسم دراما رمضان هذا العام، الأردنية صبا مبارك، التى منحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة خوض البطولة المطلقة للمرة الأولى فى السباق الرمضانى، من خلال مشاركتها بمسلسل «لحظة غضب»، التى تقدّم من خلاله شخصية «يمنى»، وهى «شيف» فى أحد الفنادق الكبرى وتواجه كثيراً من الأزمات بعد اختفاء زوجها.

وقالت «مبارك»، إنها تحمّست للتجربة منذ اللحظة الأولى بسبب سيناريو العمل الذى كتبه مهاب طارق بطريقة مميزة، بينما اهتم المخرج عبدالعزيز النجار بأدق التفاصيل، وسيتم عرض المسلسل عبر منصة «watch it»، التى أثبتت نجاحها بشكل كبير مؤخراً.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد شاهين وناردين فرج وسارة عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة.

عائشة بن أحمد

كما تقدّم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين فى مسلسل «بدون سابق إنذار»، التى تظهر من خلاله بشخصية «أمينة»، التى تعمل فى إحدى شركات العقارات ومتزوجة من «ياسين»، ويشارك مع «بن أحمد» فى مسلسل «بدون سابق إنذار» نبيل الحلفاوى ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألما كفارنة، وإخراج هانى خليفة وينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة.

سيرين خاس

وتشارك الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، للمرة الأولى فى الدراما المصرية، حيث وقع عليها الاختيار لتقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل «مليحة» أمام الفنان دياب، وهو العمل الذى يدعم القضية الفلسطينية، حيث تقدّم «سيرين» شخصية «مليحة» الفتاة الفلسطينية التى تلتقى هى وعائلتها بالضابط «أدهم»، أثناء محاولاتهم العودة إلى ديارهم، فتنقلب حياة كل منهم رأساً على عقب، ويضم مسلسل «مليحة» عدداً كبيراً من الفنانين، من بينهم دياب وسيرين خاس وميرفت أمين وأشرف زكى وأمير المصرى وعلى الطيب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة.

فريال يوسف

تشارك الفنانة التونسية فريال يوسف فى موسم دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل «بابا جه» بجانب الفنان أكرم حسنى، وتقدّم خلاله شخصية «نهى»، وهى أم لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وتربطها ببطل العمل علاقة خاصة، وينشأ عدد من المفارقات والأحداث فى سياق من الإثارة والتشويق، وبجانب فريال يوسف يشارك عدد كبير من الفنانين فى مسلسل «بابا جه»، من بينهم نسرين أمين وسماء إبراهيم ومحمود البزاوى ومحمد أوتاكا، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وينتمى لنوعية دراما الـ15 حلقة.

فراس سعيد

انضم الفنان السورى فراس سعيد إلى السباق الرمضانى من خلال مسلسل «صدفة»، حيث يُجسّد من خلاله شخصية رجل أعمال صديق للفنان خالد الصاوى، ويقدم شخصية شريرة، وتحدث «سعيد» عن الشخصية، قائلاً: «اكتشفت أن الجمهور يحب أدوار الشر ويتفاعل معها بشكل كبير، ولذلك أشعر بالسعادة لتقديم هذه الشخصية والمشاركة فى مسلسل يكشف عن طبيعة العلاقات التى تُبنى على أساس المصلحة». وتابع: «بذلنا جهداً كبيراً فى العمل، وهو ما يميزه أنه تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز، فهو أستاذ، وأعماله دائماً مميزة، ويميز العمل أيضاً أنه ينتمى إلى أعمال الشركة المتحدة، التى تعرف جيداً كيف تختار أعمالها بدقة شديدة وتميز».

يشارك مع فراس سعيد فى بطولة العمل، ريهام حجاج وخالد الصاوى وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

نور

تُجسّد الفنانة اللبنانية نور شخصية شريرة تُدعى شواهى، ضمن أحداث مسلسل «جودر» من بطولة الفنان ياسر جلال، وأعربت «نور» عن سعادتها بالمشاركة مع كوكبة من ألمع النجوم، مضيفة: «فخورة بالمشاركة فى عمل ضخم وإنتاج فنى كبير». وتابعت: «أقدّم من خلال المسلسل شخصية جديدة ومختلفة عنى تجعلنى فى تحدٍّ أمام الجمهور، وأتمنى أن يحوز العمل على إعجاب المشاهدين، وأن يتفاعلوا مع شخصية «شواهى»، فهى شريرة بشكل كبير، ولكنها درامياً مستفزة لأى فنان لتجسيدها، ومن الصعب تقمّصها بسهولة».

ويشارك نور فى البطولة عدد كبير من الفنانين فى مسلسل «جودر»، منهم ياسر جلال وياسمين رئيس وتارا عماد ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيرى، وينتمى إلى نوعية دراما الـ15 حلقة.

جومانا مراد

تخوض الفنانة السورية جومانا مراد السباق الرمضانى بدورها فى مسلسل «عتبات البهجة»، بالتعاون مع الفنان يحيى الفخرانى، وخلال الأحداث تقدّم شخصية سيدة قوية تُدعى «نعناعة»، وقالت «مراد»: «أحب هذا النوع من الشخصيات، لأنه يعطى مساحة للفنان لكى يبدع ويقدّم محتوى غنياً درامياً»، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنان يحيى الفخرانى، لأنها من محبيه، وكانت تتمنى العمل معه، بالإضافة إلى وقوفها أمام كاميرا مخرج كبير مثل مجدى أبوعميرة، والعمل تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد مسلسل «عتبات البهجة» مشاركة عدد كبير من الفنانين، من بينهم علاء مرسى وخالد شباط وعنبة وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وتنتمى إلى دراما الـ15 حلقة.

سوزان نجم الدين

تخوض الفنانة اللبنانية سوزان نجم الدين السباق الرمضانى بمسلسل «الحشاشين»، حيث تجسّد شخصية ألينار، وتحدّثت «نجم الدين» لـ«الوطن»، عن تفاصيل تجربتها، قائلة: «سعدت بالتعاون هذا العام فى مسلسل الحشاشين مع (المتحدة)، لأنها شركة احترافية للغاية، وتقدّم الأعمال الفنية على أعلى مستوى وتتمكن من تحقيق كل عناصر النجاح فى أى عمل فنى تقدمه من إنتاج وإخراج ونجوم، ولذلك أتمنى لها النجاح فى كل أعمالها الدرامية».

كما أعربت «نجم الدين» عن سعادتها بالتعاون مع المخرج بيتر ميمى، لأنه شديد الاحترافية ويضع فى الاعتبار أدق التفاصيل ليخرج العمل على أكمل وجه، قائلة: «أبارك لكريم عبدالعزيز على دوره ونجاحه، فهو نجم كبير ويقدّم الشخصية على أعلى مستوى، وأيضاً الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، الذى قدم نصاً مميزاً للغاية فى العمل».

منذر رياحنة

يخوض الفنان الأردنى منذر رياحنة السباق الرمضانى بمسلسل «المعلم» ويُجسّد شخصية الشرير الذى يعادى الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث العمل، للسيطرة على سوق السمك، التى تدور فيها الأحداث. وقال «رياحنة» إنه تحمّس للشخصية منذ اللحظة الأولى، موضحاً: «دور الشرير يكون ثرياً ومليئاً بالخطوط الدرامية التى تستفز الممثل، والشخصية جديدة علىّ، ولم يسبق لى تقديم عمل فى سوق شعبى من قبل». وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان مصطفى شعبان والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: «(المتحدة) تقدم هذا العام سباقاً درامياً مليئاً بالأعمال المميزة والمتنوعة، وسعيد بأن أكون جزءاً من هذا التنوع الكبير».

ويشارك بجانب منذر رياحنة فى مسلسل «المعلم» كل من هاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وانتصار وسهر الصايغ وأحمد بدير وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.