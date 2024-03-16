مجدي البدوي: الشركة المتحدة قدمت وجها جديدا للدراما المصرية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، أن دراما رمضان هذا العام تطورت بشكل كبير؛ لأنها حرصت على أن تستند على الثقافة والعادات والتقاليد التي تميز الشعب المصري دون غيره.

ونوه «البدوي»، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت وجبة درامية دسمة ومتنوعة، سعت من خلالها إلى نشر فكرة التماسك الأسرى ورفع درجة الوعى الاجتماعي، كما قدمت بعض الدراما التي تكشف وجها جديدا لتاريخ مصر والصراعات التاريخية التي صاحبت تلك الفترة.

عودة صورة الدراما المصرية لسابق عهدها كان أمرًا مهمًا للغاية

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن عودة صورة الدراما المصرية لسابق عهدها كان أمرا مهما للغاية، بعدما عانت على مدار العقود الماضية من انحدار المحتوى الفني المقدم الذي لم يكن يحمل أي رسالة سوى التافه منها والمنحط، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة استطاعت أن تعيد الروح في جسد الدراما المصرية.

الوصول لكل بيت عربي

وأشار مجدي البدوي، إلى أن «المتحدة» استطاعت من خلال الأعمال الدرامية الضخمة والمتنوعة أن تصل إلى كل بيت مصري وعربي، وتخاطب كل الفئات والشرائح العمرية المختلفة، مشددا على أن ذلك أثرى الموسم الدرامي هذا العام.