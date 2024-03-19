نائب رئيس جامعة الأزهر: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع

قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ «لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع»، في إطار توضيحه لأهمية الصدقات وأن الأولوية فيها للإطعام: «الصدقة تعطى أولا بإطعام الطعام وإغناء الجوعى».

«عبدالمالك» يوضح حكم توزيع الزكاة: وفقا لآيات الله

وأضاف «عبدالمالك»، في ندوة مشتركة بين جريدة «الوطن» وقناة «الناس»، حول الأثر الاجتماعي للعبادات في الإسلام، أنَّ توزيع الصدقة وأبواب الزكاة وفقاً للشريعة، نصت عليه الآية التالية: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».

بناء المستشفى أو الوحدة العلاجية قد يقدم على بناء الجامع في بعض الحالات

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر: «أمور مثل بناء المستشفيات ودور التعليم ودور حفظ القرآن الكريم، وكفالة اليتامى وغيره، لها أولوية أيضاً من أموال الصدقات عن بناء المسجد في حال لم يكن بناؤه ضرورة مثلاً لكن القرية أو المنطقة بحاجة لمدرسة أو وحدة علاجية أو صحية».

واستطرد: «هناك من يحج ويعتمر كل عام ولكنه قد يكون نوعا من الترف، فيما أن إطعام الطعام مقدم في كل شيء، وفي هذه الحالة أولى وهناك أولويات علينا أن نراعيها وهذا هو الدين الصحيح».