عالم أزهري عبر قناة الناس: الصدق في العبادات علامته المداومة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الصدق في العبادات له دلالات وعلامته المداومة على العبادة وعدم الانقطاع عنها، مشيراً إلى تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم- الليالي الكثيرة في غار حراء.

جبر: الاستمرار في العبادة بدون انقطاع شرط الصدق

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» على شاشة قناة الناس، أنَّه عندما يستمر العبد في أداء العبادة لوقت طويل بدون انقطاع دليل على الصدق والإخلاص، موضحًا «أنَّ التعبد إن لم يكن مستمرًا فلا يقال لصاحبه متعبد لأنه لا ينسب المرء إلا إلى الشيء الذي يكثر منه، وعابد تعني مستمر على الأمر، أي أنَّ فلان صالح تعني مستمر على الصلاح».

الصدق علامته المداومة

تابع العالم الأزهري، «كثير من الناس يقول أصلى أحياناً واترك أحياناً وإن كان صادقًا في فترات صلاته إلا أنه غير صادق، لأن الصدق علامته المداومة فلابد أن تداوم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان عمله ديمة حتى بعدما نُبىء وظهرت نبوءته كان إذا عمل شيئا يداوم عليه ولا يقطعه فالاستمرار في العبادة عبادة بجانب العبادة ».

وأوضح أنَّ الليالي ذوات العدد يُراد به كثرة الليالي لأن العدد على قسمين «عدد قلة» و«عدد كثرة»، وبمجموع القلة والكثرة يكون فيه ليالي كثيرة، فلذلك أشارت إليه بذوات العدد، أي مجموع أقسام العدد وهي جموع القلة والكثرة أي أحيانا يقعد أيام قليلة وأحيانا أيام متعددة كثيرة، وقبل أن ينزع إلى أهله يعني تريد قبل أن يرجع إليهم، فما يزال عليه الصلاة والسلام في التعبد تلك الليالي المذكورة حتى يرجع إلى أهله.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.