حلا شيحة عن اعتزالها 12 سنة: «والدي كان معاه حق إني مخطوفة»

قالت الفنانة حلا شيحة، إن والدها كان محقًا عندما قال إنها مختطفة خلال فترة زواجها من أحد الدعاة في كندا، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة من حياتها قد مرت ولم تكن أفضل.

وأضافت حلا، خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها كانت لمدة 12 سنة في حياة مختلفة وعادت إلى عملها وواجهت هجومًا كبيرًا من الجمهور، وكان هناك انقسام ما بين أن هناك من يشجعها على أن تعود للعمل وهناك من هو ضد عودتها للفن.

صراع حلا شيحة مع نفسها

وتابعت: «في وسط هذا الصراع، هي من تقف في المنتصف، في حالة من الحيرة، ومهما حاولت أن تشرح للناس ما بداخلها لن يستوعبها أحد، فكل إنسان يمر بظروف صعبة، ويحتاج إلى اتخاذ قرار في أمر معين».

وأشارت إلى أنها لا تستطيع أن تستسلم لأي وضع غير مريح بالنسبة لها، وأي أمر يقوم به الإنسان يدفع ثمنه، لافتةً إلى أن الصراع الداخلي لن ينتهي، ولكنها لا تتغير على من حولها، حتى ولو كانت مزاجية مع نفسها.