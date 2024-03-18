بعد حلقة حلا شيحة.. برنامج ع المسرح ترند موقع إكس

تصدر برنامج ع المسرح للإعلامية منى عبد الوهاب والمُذاع عبر قنوات الفضائية المصرية والحياة وcbc، ترند موقع إكس، وذلك بعد لحظات من عرض الجزء الأول من حلقة الفنانة حلا شيحة.

تداول تصريحات حلا شيحة مع منى عبدالوهاب

وحققت جملة حلا شيحة ع المسرح الترند رقم 2 على إكس، وذلك بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات حلا مع منى عبد الوهاب حيث تحدثت في عدد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية والعملية وكان أبرزها حديثها عن فترات الاعتزال وارتدائها للحجاب وعلاقتها بالله.

وقالت حلا، إنها تربت في أسرة علمتها أن هناك رب لهذا الكون، ووالدتها كانت تُمارس التأمل بشكل كبير، وتُعلمهم حمد الله على كل شيء، لكنها لم تعلمها الضوابط الدينية بالتفاصيل، فتعودت من طفولتها أن تجلس مع نفسها كثيرًا وتتأمل.

ارتداء حلا شيحة الحجاب

وأشارت إلى أنها في فترة من الفترات وتحديدًا في سن الـ23 كانت مشهورة وفنانة معروفة، وقررت مع نفسها ودون الجلوس مع شيخ أو أي شخص يعظها، ارتداء الحجاب، وشعرت وقتها أن الحجاب خطوة أقرب بالنسبة لها لربنا، وبالطبع أسرتها كلها كانت في حالة تعجب شديد من هذة الخطوة.