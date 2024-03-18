 حلا شيحة: ارتدي قناع الصمت في بعض الأحيان.. وأحب الخروج عن المألوف

أوضحت الفنانة حلا شيحة، أنه بعد إنتهاء ظهورها «لايف كوتش» على أحد البيدجات، بدأت في البكاء الشديد، موضحة أنها اتأثرت كثيرا بكلامها بهذا «اللايف»، ولم تدرك أنها كانت يشاهدها هذا الكم من الأشخاص، موضحة أنها مؤمنة جدا أنه يجب ظهور المشاعر الداخلية الحقيقية كل فترة.

حلا شيحة تشجع على الخروج عن المألوف في بعض الأحيان

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «على المسرح»، المذاع على قناة «الحياة»: «مش بعرف أحط مسك بحب أعمل اللي أنا حساه، من وجهة نظري مش عيب أعمل اللي أنا حساه».

وأوضحت حلا شيحة، أنه يوجد بعض الأشخاص التي تخاف أن تخرج من النمط المألوف التي تعيش فيه، لكن أرى أحيانا أنه يجب الخروج من المألوف إلى المجهول، طبقا لظروف الحياة المتغيرة الصعبة في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أنها عندما تتواجد في مكان يوجد به أشخاص غير مريحة نفسيا، ترتدي قناع الصمت، لكن لم تستطع أن ترتدي قناعا مختلفا عن شخصيتها.