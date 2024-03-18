أزمات في حياة حلا شيحة تكشفها لأول مرة «ع المسرح»

كشفت الفنانة حلا شيحة عن بعض الأزمات التي تعرضت لها في حياتها، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامجها في الموسم الرمضاني لعام 2024، «ع المسرح» والمُذاع على فضائية «الحياة».

وأوضحت، أنّ ارتداء الحجاب خطوة صحيحة للقرب من الله، لكنها ليست قادرة على ارتدائه في هذه الفترة، مؤكدة أن الحجاب جزء من المجتمع، لكن كل شخص وله مُطلق الحرية في فعل الشيء الذي يريده ويشعر به، خاصة أن خطوة الحجاب تأتي من خلال أحساس صادق من الداخل.

ارتدت الحجاب بسبب رؤى في منامها

أضافت أنّ هناك عدة أسباب للقرب من الله وليس ارتداء الحجاب وحده، مشيرة إلى أنها اتجهت لارتدائه بسبب عدة رؤى في منامها وشعورها بشيء روحاني داخلها وليس بسبب أن أحد وجهها له، مؤكدة على أنها تركت كل شيء فقط لارتدائه.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «ع المسرح» المُذاع على فضائية «الحياة»، أنها لم تكن داعية في يوم من الأيام، ولم تختم القرآن، فبعض الناس توهموا هذا ولكن هذه الأشياء غير صحيحة، موضحة أنها ترى أن الحجاب لم يتناقض مع مهنة التمثيل.

تزوجت بعد أن تغيرت نظرتها عن الحياة

علقت عن تصريحها مع الإعلامي محمود سعد، بأنها لن تتزوج أحد يوقفها عن الفن، موضحة أنها حينها كانت في الـ20 من عمرها، وتزوجت بعد هذا التصريح بـ7 سنوات، بعد أن تغيرت نظرتها عن الحياة والزواج.

وذكرت أنها كانت لا تريد أن تتزوج وهي صغيرة، بسبب أنها كانت تعمل في الفن منذ أن كان عمرها 18 عاما، حيث كانت تحت الأضواء بشكل كبير، موضحة أن نظرتها اختلفت عند الكبر، وتزوجت بالفعل وعمرها 27 عاما بعدما شعرت أنها لا تريد أضواء وشهرة، وكل ما تريده هو الحياة الأسرية والانعزال عن هذه الأضواء، مشيرة أنها ظلت 11 عام دون عمل بعد الزواج.

ولفتت إلى أنها عندما عملت لايف كوتش كانت في مرحلة صعبة جدا لأنها كانت في مفترق طرق لم تعرف ما الذي ينبغي أن تقوم به بعد فترة طلاقها وتركها لعملها الذي تحبه وهو التمثيل.