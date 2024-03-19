بالأسماء.. نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين لعام 2024، برئاسة الدكتور ناجي سلام، تفاصيل رصد وتجميع نتائج انتخابات النقابات الفرعية، ومنها انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ.

نتائج انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين لعام 2024، فإنّ نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ، كالتالي:

- الدكتور نشأت عبد الباري مصطفى غازي فاز بمنصب نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ بـ354 صوتاً.

- الدكتور أيمن إسماعيل علي العسلي فاز بمنصب عضوية النقابة الفرعية فوق السن بـ271 صوتاً.

- الدكتور محمد عبد الله علي سعد فاز بمنصب عضوية النقابة الفرعية فوق السن بـ523 صوتاً.

- الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد مصباح فاز بمنصب عضوية النقابة الفرعية تحت السن بـ520 صوتاً.

- الدكتور محمد ثروت محمود حامد عبد الرحمن فاز بمنصب عضوية النقابة الفرعية تحت السن بـ469 صوتاً.

انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين لعام 2024

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين لعام 2024 بكفر الشيخ، في 6 مارس الماضي، والتي تنافس فيها 11 مرشحاً، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية «فوق السن»، و3 على مقعد العضوية «تحت السن»، وأسفرت عن فوز المذكورين أعلاه.