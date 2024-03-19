توقيع الكشف الطبي على 151 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي في جميع التخصصات، اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف على 151 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية الصحية، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على 151 مريضًا

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تنظيم القافلة استهدف قرى مراكز «دسوق، وكفر الشيخ، وسيدى سالم»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت «جلالة»، إلى أنّ القرى التي استفادت من القافلة الطبية المجانية هي قرى «الصافية، وعزبة أبو حسين، والشهاوي» بمركز دسوق، وقرى «روينة، والنطاق، ومحلة موسة، وعزبة مرسي، وإسحاقة، ولين، والأخماس» بمركز كفر الشيخ، وقرى «الحندقوقة، وأم الشعور، وكوم شيخ العرب، وعزبة سعد» بمركز الحامول.

نقل المرضى ذهابًا وإيابًا مجانًا

وأوضح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أنّ جمعية الأورمان قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية للمرضى بالمجان بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتحملت الجمعية نقل المرضى ذهابًا وإيابًا