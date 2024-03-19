محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين في السوق المطور

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور.

توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق

وتفقد المحافظ، السوق المطور، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، بما في ذلك أماكن مناسبة لعرض بضائعهم، وخدمات الأمن والنظافة.

وأكد أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والانضباط في الشوارع، والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفر الشيخ.

إنشاء أسواق حضرية جديدة

وشدد المحافظ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق، وترتيب البضائع بشكل حضاري، واستمرار متابعة أعمال السوق المطور للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفر الشيخ، تتناسب مع الجمهورية الجديدة.