حلا شيحة: كنت بنجذب للرجالة المتدينين.. وارتبطت عشان نقرا قرآن ونصلي سوا

قالت الفنانة حلا شيحة إنها خلال وقت معين كانت أكثر انجذابا للرجال المتدينين، لافتة إلى أنها كانت دائما تتمنى الارتباط بشخص يشجعها على الصلاة والتقرب من الله وقراءة القرآن.

وأضافت حلا، خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «لما اخترت زوجي كنت بحبه وأنا طفلة صغيرة، واشتد حبي له لشعوري أنه قريب من ربنا، وفيه ناس قالت أصل كل ما تتجوزي بتختاري حد متدين وتتحجبي لما تتجوزيه.. الناس بتشاهد من الظاهر وليس الخفي».

وتابعت حلا شيحة: «صراعي مع الأقدار كان مشهدا قاسيا في حياتي، ومر عليا وقت، كنت مش راضية»، مضيفة: «بعد كدة لما عرفت إن ربنا ليه حكمة في كدة ارتحت نفسيًا واكتشفت إنها كانت خير ليا في حياتي بس مكنتش مدركة بها».