مكافأة على حسب طوله.. كم يحصل صائد الثعابين على راتب في الولايات المتحدة؟

وظيفة خطيرة لـ«إيمي سيوي» حيث تعمل كصائدة ثعابين وتمسح الطرق والحواف العشبية في جنوب فلوريدا، للقبض على الثعابين التي تروع البشر، ولديها مهمة خاصة الآن حيث تسعى وراء ثعبان أسطوري بورمي يبلغ طوله 6 أمتار، ينزلق عبر العشب بحثًا عن فريسة لخنقها وأكلها.

أجر يتراوح ما بين 13 و18 دولارًا

وكشفت «بي بي سي» عن تفاصيل وظيفة سيوي وراتبها حيث تعمل كصائدة للثعابين السامة منها وغير السامة وعملت لمدة أربع سنوات، كعامل إزالة الثعبان في منطقة إدارة المياه في جنوب فلوريدا.

وتحصل سيوي في الساعة على أجر يتراوح ما بين 13 و18 دولارًا اعتمادًا على المكان الذي تصطاد فيه، وتعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا.

مكافأة مقابل كل ثعبان تصطاده قدرها 50 دولارًا

وتحصل سيوي على مكافأة مقابل كل ثعبان تصطاده قدرها 50 دولارًا لكل ثعبان يقل طوله عن 1.2 متر، كما تكسب سيوي أموالاً إضافية عن طريق سلخ جلد الثعبان لصنع إكسسوارات من جلد الثعبان كما يمكن أن تكسب المزيد من المال من خلال اصطحاب السياح في رحلات صيد الثعابين.

يتم تدريب عملاء الثعابين في فلوريدا على قتل الزواحف باستخدام مسدس مخصوص وقد نجح البرنامج، الذي تم إطلاقه في عام 2017، في أسر 7330 ثعبانًا والقتل الرحيم لها حتى الآن، وكان طول معظمها أقل من 1.2 متر، على الرغم من أنه تم القبض على 17 منها تتراوح أطوالها بين 4.8 متر و5.2 متر.