التحالف الوطني بكفر الشيخ ينظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبمركز التنمية الشبابية بدسوق، وبنادي مطوبس الرياضي، وبمركز شباب مدينة الرياض، وبمركز شباب مدينة بيلا، وبمركز شباب مدينة بلطيم، وذلك بالتعاون مع منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ.

تفاصيل المسابقة

وانطلقت اليوم فعاليات الاختبارات الخاصة بالمسابقة، وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز شباب ونادي رياضي، وسيتم إعلان أسماء الفائزين اليوم وغداً، ويقام حفل الختام للمسابقة يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ.

جوائز مالية وشهادات تقدير

وسيحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مالية وشهادات تقدير على أنّ تكون الجائزة للفائزين، 30 ألف جنيه للمستوى الأول، و20 ألف جنيه للمستوى الثاني، و10 آلاف جنيه للمستوى الثالث.

وتقام تلك الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، ومصطفي غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للشباب.