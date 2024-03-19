«النواب» يناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد الأسبوع المقبل

كشفت النائبة الدكتورة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية الجديد، وموعد عرضه داخل مجلس النواب لمناقشة تعديلاته الجديدة.

وقالت سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد داخل مجلس النواب، سيكون خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تنتهي من التعديلات الخاصة على مواد القانون.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، من بينها سيكون ما يتعلق بالطلاق والنفقة، وبند آخر خاص بـ«المرأة بلا مأوى».

تعديلات قانون الأحوال الشخصية

وتابعت أن من بين تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، ستكون الولاية التعليمية، فضلا عن بند خاص بالاستضافة برضاء الحاضن والمحضون، وليس عن طريق القضاء، موضحة أن هذا البند مختلف عن الرؤية.

وأكدت أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد ستكون جاهزة خلال أسبوع؛ لمناقشته داخل مجلس النواب.