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دراما المتحدة

خالد داوود: نتنياهو وحكومته متطرفون والانقسام يعجل بنهايته

كتب:

حسن سمير
12:57 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي

خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي

قال خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن نتنياهو وحكومته متطرفون ويركزون على التصعيد ضد الشعب الفلسطيني من قبل 7 أكتوبر الماضي، ونتنياهو يسعى لتأخير تشكيل لجان تحقيق حتى بعد نهاية الحرب، وفور نهاية الحرب سيكون هناك لجان تحقيق ضد الفشل الأمني الذريع الذي حدث في الـ 7 من أكتوبر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة ومصدر تخوف كبير، لافتًا إلى أن قضايا الانقسام بشأن تجنيد المتدينين أحد القضايا التي ستعجل بإقصاء الحكومة.

وذكر أن هناك انقسام بين المتدينيين والعلمانيين، وهذا الانقسام سيعجل بإقصاء حكومة نيتيناهو المتطرفة، لافتًا إلى أن إسرائيل تحولت لدولة معزولة منبوذة، وما يحدث سيزيد من عزلتها دوليًا، وهناك تغير في الرأي العام العالمي.

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بقلم حسن سمير