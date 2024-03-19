رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
03:44 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا

عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا

قال عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا إنَّ سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة؛ وهي الثانية ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية وتحمل اسم «جينيفر»، وجاهزة إلى الإبحار ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية ربما تبحر خلال 24 ساعة.

السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق

وأضاف أنَّ السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق سواء من قبل سلطات قبرص أو إسرائيل، والإعلان عن عقد اجتماع في قبرص ذكرته وزارة الخارجية القبرصية بمشاركة أكثر من 40 دولة يوم 21 مارس أي بعد غد الجمعة للتنسيق العملي للخطوات التالية لتنفيذ الممر الإنساني البحري لغزة.

اجتماع لمناقشة نقل وتوزيع المواد الغذائية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا أنَّ السفينة تحمل موادًا غذائية جافة من 400 إلى 500 طن، موضحًا أنَّ اجتماع يوم الجمعة يناقش النقل والتوزيع.

اقرأ المزيد:

رئيس قبرص: مصر تقوم بدور مهم في التعامل مع عدة أزمات في الشرق الأوسط

رئيس قبرص: الشراكة المصرية القبرصية حقيقية واستراتيجية

رئيس قبرص: التحديات كبيرة في غزة والمساعدات غير كافية

رئيس قبرص: نشكر قيادة مصر على جهود إنقاذ المدنيين في غزة.. ونرفض النزوح
بقلم يارا أشرف