«القاهرة الإخبارية»: سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة

قال عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا إنَّ سفينة مساعدات يونانية تتأهب للتوجه إلى قطاع غزة؛ وهي الثانية ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية وتحمل اسم «جينيفر»، وجاهزة إلى الإبحار ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية ربما تبحر خلال 24 ساعة.

السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق

وأضاف أنَّ السفينة اجتازت جميع مراحل التفتيش والتدقيق سواء من قبل سلطات قبرص أو إسرائيل، والإعلان عن عقد اجتماع في قبرص ذكرته وزارة الخارجية القبرصية بمشاركة أكثر من 40 دولة يوم 21 مارس أي بعد غد الجمعة للتنسيق العملي للخطوات التالية لتنفيذ الممر الإنساني البحري لغزة.

اجتماع لمناقشة نقل وتوزيع المواد الغذائية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا أنَّ السفينة تحمل موادًا غذائية جافة من 400 إلى 500 طن، موضحًا أنَّ اجتماع يوم الجمعة يناقش النقل والتوزيع.