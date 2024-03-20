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دراما المتحدة

الدائرة تضيق على جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا

كتب:

حسن سمير
03:27 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن

أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إن وزير الدولة لشؤون المجتمعات والأقليات، كان قد أعلن عن تعريف الحكومة البريطانية الجديد لمفهوم التطرف، وهذا التعريف يدخل حيز التنفيذ من تاريخه، وهو مبني أساسا على فكرة أن كل أيدولوجيا مبنية على الكراهية والعنف ورفض الآخر هي أيدولوجيا متطرفة.

وأضاف بشير، خلال رسالة على الهواء، أن الوزير البريطاني أكد أن الإسلام كدين خارج التقييم والتصنيفات، وأن الجماعات الإسلامية المرتبطة به التي تعمل في نشاطه السياسي هي الجماعات المستهدفة والمتشددة بالإضافة لجماعات أخرى.

وأوضح، أنه يأتي على رأس هذه الجماعات الرابطة الإسلامية، وهي فرع التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين في بريطانيا، وتعد دائرة أخرى تضيق على الجماعة والتنظيم الإرهابي في بريطانيا.

ولفت إلى أن هذه الخطوة متقدمة تقوم بها الحكومة البريطانية، وإن كانت متأخرة نوعا ما بعد نحو 9 سنوات من مطالبة حكومة ديفيد كاميرون في 2015 بإجراء تقييم لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا، وتقييم فكرة الانتماء إليها والعمل لصالحها.

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