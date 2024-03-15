شيرين رضا: ابنتي نور تعيش حياة مستقلة في لندن بعيدة عن شهرة والديها

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها لم تغضب من خطبة ابنتها في سن صغيرة، موضحة: «أتمنى أن تفعل كل ما تريده دائمًا، سواء تزوجت أم لا، فأن هذا الأمر يرجع إليها، وأنا لن أقرر لها».

نور شخصية مختلفة عن بقية البنات

وأضافت «رضا»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أن ابنتها درست في لندن وبعدما انتهت، قررت أن تستمر في حياتها هناك: «نور شخصية مختلفة عن بقية البنات، فهي لا تهتم كثيرًا بأن يعرفها الناس، ولكن أبوها وأمها معروفين ومشهورين وده خلاها تايهة وسطنا».

وتابعت الفنانة: «بنتي نور لقت نفسها برة، والناس بتعرفها وبتحبها عشان هي نور، وبالنسبة للعمل كبلوجر أو إنفلونسر، فدي حاجة قليلة في حياتها مش كبيرة، هي مش بلوجر، لكنها ماركتنج مانجر لشركة تمتلك مطاعم في إنجلترا كلها، وهو ما لا تظهره عبر حسابها على إنستجرام».

نور عمرو دياب تعيش حياة مستقلة

وأشارت إلى أن ابنتها نور تعتمد على نفسها في تدبير مصروفاتها الشخصية، في أثناء معيشتها في لندن، وذلك منذ نحو 5 أو 6 سنوات عندما أنهت دراستها.

وواصلت «في أثناء الدراسة، كنت وعمرو دياب ننفق عليها، وبعدما أنهت دراستها بدأت العمل لتعتمد على نفسها، وهذا ما أؤيده، فقد عايشت نماذج كثيرة دمرتها الأموال».

وتابعت: «مكناش عاوزين بنتنا يحصلها نفس الحكاية تدلع وتاخد فلوس وتعمل اللي هي عاوزاه، الفلوس موجودة ومش محرومة من الفلوس، ولكن يجب أن تعتمد على نفسها وان تعيش من راتبها كي تتحمل مسؤولية نفسها، وعمرو دياب هو من اتخذ هذا القرار، ولا أعلم ما إذا كان يفعل ذلك مع أولاده الآخرين.. محبش أقارن بنتي بحد، كل حد وله شخصية، وعلمتها منذ صغرها إن الفلوس مش كل حاجة».