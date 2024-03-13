الفيضانات تغلق أحد أشهر محطات المترو في لندن

اضطرت محطة مترو أنفاق بادينجتون إلى الإغلاق بسبب الفيضانات الغزيرة، ما أدى إلى فوضى في حركة السفر في العاصمة، ونتيجة لذلك توقفت خطوط هامرسميث والمدينة والدائرة.

تأخيرات طفيفة في بعض الخطوط

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية فان السلطات أعلنت أن المحطة مغلقة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزير، وأكدت أن قطارات مترو الأنفاق لخط المنطقة والدائرة باتجاه طريق إدجوير وخدمات إليزابيث لاين وكذلك قطارات السكك الحديدية الوطنية تعمل كالمعتاد، ولكن جرى الإبلاغ عن تأخيرات طفيفة على خط باكرلو.

السلطات اصدرت 14 إنذارًا بالفيضانات

اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء أمس الثلاثاء، أصدرت السلطات 14 إنذارًا بالفيضانات في جميع أنحاء العاصمة، حيث غمرت الأمطار سكان لندن معظم اليوم، وجرى أيضًا إصدار تحذير من الفيضانات في وقت سابق من حاجز التايمز إلى جسر بوتني.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المقرر أن يستمر هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد هذا المساء، ليصبح أكثر غزارة وأكثر استمرارًا في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية وغرب اسكتلندا خلال الليل، مؤكدة أن اليوم الأربعاء سيشهد أمطار تتحرك ببطء عبر الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة، وأضافوا أن الطقس سيكون أكثر جفافا في جنوب إنجلترا وويلز، لكنه غائم إلى حد كبير.