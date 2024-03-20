مزايدة علنية لاستغلال 3 محلات ببرج البرلس في كفر الشيخ اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إجراء مزايدة علنية عامة لتأجير 3 محلات أسفل العمارة أمام سنترال البرج، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

مزايدة علنية لاستغلال 3 محلات ببرج البرلس

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير المحل رقم 1 والمحل رقم 2 والمحل رقم 3 أسفل العمارة أمام سنترال البرج، حيث تُعقد جلسة المزاد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمدينة برج البرلس وقيمتها 346 جنيها، وذلك في إطار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.

تفاصيل المزاد العلني

وجرى تحديد التأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ 3 آلاف جنيه، وسداد 10% فور رسو المزاد، على أنّ تُعقد جلسات أسبوعية كل أربعاء تالي حتى تتم الترسية.