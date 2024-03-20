مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 10 وقنوات شاشات المتحدة المختلفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، نستعرضها خلال السطور التالية، خاصة مع اهتمام الجمهور بمتابعتها، إذ يمتلئ المسلسل بالاحداث المشوقة في كل حلقة ومشهد.

وشهد مسلسل صدفة الحلقة 9، مفاجأة ستغير مسار العمل، إذ اكتشفت صدفة، علاقتها بخالد الصاوي، وأنه والدها الذي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عاما، والتي واجهته بالحقيقة، لكنه قرر رفضها، وهددها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 10 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.