مسلسل صدفة الحلقة 9.. ريهام حجاج ابنة خالد الصاوي من زواج عرفي

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 9، مفاجأة مدوية، إذ كشفت عن سر ريهام حجاج «صدفة» وخالد الصاوي، في بداية الحلقة.

وأظهرت بداية حلقة اليوم من مسلسل صدفة الحلقة 9، أن خالد الصاوي، هو من خطف «صدفة» لمعرفة سبب مراقبتها له، قبل أن تكشف عن هويتها.

مسلسل صدفة الحلقة 9

وفجرت ريهام حجاج، مفاجأة بأنها ابنته، إذ تزوج والدتها منذ 30 عاما زواجا عرفيا، وكانت لديها ابنه «حنان»، وعند حملها في «صدفة» أرهبها ومزق ورقة الزواج، حتى أن صدفة تم تسجيل اسمها باسم والدتها.

وكان رد فعل خالد الصاوي، قاسيا وجافا مع «صدفة» إلا أنها لم تستسلم.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.