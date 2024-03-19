تشهد حياة «ميس صدفة» والتي تؤدي دورها الفنانة ريهام حجاج، يوميًا الكثير من الأحداث والتفاصيل المشوقة، وذلك مسلسل صدفة، خاصة أن حلقة أمس انتهت بخطف صدفة على يد مجهول، وفيما يلي نستعرض موعد إعادة مسلسل صدفة، على قنوات المتحدة المختلفة، الحلقة 9.

موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى الحلقة 9

وسيكون موعد إعادة مسلسل صدفة على القناة الأولى الحلقة 9 في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا، من اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc، في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc الساعة 6:30 صباحًا.

يشار إلى أن العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 9، سيكون على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء.

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.