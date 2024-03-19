 ملخص الحلقة 9 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تلجأ إلى DNA بسبب خالد الصاوي

انتهت أحداث الحلقة 9 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بمفاجأة كبيرة بدأت منذ المشهد الأول من الحلقة، تحديدًا بعد كشف هوية خاطفها، وهو خالد الصاوي، الذي حاول ةستجوابها ومعرفة سبب مراقبتها له.

وكشفت الحلقة 9 مسلسل صدفة، علاقة صدفة بـ«فؤاد» خالد الصاوي، إذ واجهته بسرها، وإنها ابنته، التي لم يعترف بها منذ 30 عامًا، حتى إن والدتها سجلتها باسمها.

ولم يتأثر «فؤاد»، بكل ماسمعه من صدفة، بل قرر تهديدها بالبعد عنه، واتهامها بالنصب، وهو ما دفع الأخيرة لطلب منه الخضوع لتحاليل البصمة الوراثية dna، ليقابل حديثها بالسخرية.

وعلى الجانب الآخر من أحداث الحلقة 9 مسلسل صدفة، قام زوج ميار الغيطي بتطليقها بعد التأكد من خيانتها.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.