حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، العاشر من أيام شهر رمضان المبارك، يحين في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة.

واعلنت هيئة المساحة عن موعد السحور ليحين في تمام الساعة الثانية و7 دقائق، فيما جاء موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و7 دقائق، بالتزامن مع استمرار إقبال المواطنين لأداء الصلاة وزيادة أعداد المصلين في صلاتي التراويح والفجر.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، ليحين في تمام الساعة الثالثة و 26 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

فيما أعلنت هيئة المساحة، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024 بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، ليأتي في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و21 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية خلال اليوم الأربعاء 20-3-2024 بلغت نحو 13 ساعة و56 دقيقة.