أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024، ضمن إمساكية رمضان 2024، تيسيرًا على عشرات الآلاف من المسلمين ليتمكنوا من معرفة مواقيت الصلاة متضمنةً موعد أذان الفجر والمغرب، فضلًا عن مواقيت السحور والإمساك وشروق الشمس طوال شهر رمضان المبارك، لارتباطهما بمواعيد الإفطار والسحور.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 وموعد أذان المغرب، وموعد الإفطار والسحور وشروق الشمس في الفيوم اليوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء عاشر أيام الصيام مختلفة عن الأمس، إذ يكون موعد أذان الفجر والسحور والإمساك وشروق الشمس مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة وحتى دقيقتين، فيما يتأخر موعد أذاني المغرب والعشاء، كما تزداد عدد ساعات الصيام.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتكشف إمساكية رمضان 2024 مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام الصيام بالتفصيل كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 4:34 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 12:04 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 الساعة 7:25 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024، تؤدى مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 20-3-2024 نحو 13:54 ساعة بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس، فيما يأتي موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء الساعة 6:00 صباحًا، ويبدأ موعد السحور الساعة 2:14 بعد منتصف الليل، وحتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:14 صباحًا.